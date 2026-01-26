Garlasco: Svelati i Nuovi Sviluppi sui Video di Chiara Poggi

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco con la rivelazione della verità sui video di Chiara Poggi.

Il caso di Garlasco continua a suscitare forte interesse e interrogativi. Recenti sviluppi hanno messo in luce questioni delicate riguardanti i video intimi di Chiara Poggi, la giovane vittima del delitto avvenuto nel 2007. Secondo una consulenza fornita dai periti informatici incaricati dalla famiglia Poggi, Andrea Sempio non ha mai visionato i video che ritraggono Chiara insieme al suo fidanzato Alberto Stasi.

Questi video, trovati sul computer della vittima, sono stati oggetto di analisi da parte delle autorità e dei legali coinvolti nel caso. I carabinieri avevano rinvenuto tre filmati che mostravano momenti intimi tra Chiara e Alberto, il quale attualmente sta scontando una condanna per omicidio. Tuttavia, secondo quanto riportato nella consulenza, tali file non sarebbero stati aperti da nessuno tranne che da Chiara al momento del download.

Le nuove scoperte e la posizione di Andrea Sempio

La consulenza ha rivelato che i video erano stati compressi da Chiara nel settembre 2007 e successivamente protetti da una password nel maggio dello stesso anno. Questo suggerisce che nessuno, inclusi Andrea Sempio e altri, abbia mai avuto accesso a quei file. Sempio, attualmente indagato in relazione al caso, ha presentato una richiesta per un incidente probatorio riguardante i computer di Chiara e Alberto. L’obiettivo è quello di ottenere prove a favore della sua innocenza.

Le indagini passate e il divario tra le parti

È importante notare che la difesa di Alberto Stasi e i legali della famiglia Poggi avevano già avuto accesso ai computer durante i precedenti processi, il che ha creato un disguido per la difesa di Sempio. I suoi avvocati affermano che questo rappresenta un handicap nelle indagini difensive, poiché non hanno avuto la stessa opportunità di esaminare il materiale probatorio.

Il contesto del delitto e il movente

Il delitto di Chiara Poggi ha avuto un impatto significativo sulla società italiana, sollevando interrogativi sulle dinamiche relazionali e sul potenziale movente. Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere, ma la revisione del caso è sempre un tema attuale. I giudici hanno considerato prove “gravi, precise e concordanti” che hanno portato alla sua condanna. Tuttavia, il movente rimane un aspetto dibattuto.

Nuove analisi e la questione dei file pornografici

Recenti approfondimenti hanno portato alla luce ulteriori dettagli, con l’affermazione che Chiara potrebbe aver aperto il computer di Stasi la sera prima della sua morte. Secondo i legali della famiglia Poggi, Chiara avrebbe trovato e aperto una cartella contenente file pornografici catalogati. Questo particolare ha riacceso il dibattito sulle motivazioni dietro il delitto e sulle interazioni tra i due giovani. Le indagini informatiche hanno rivelato che, mentre Chiara lavorava al computer di Stasi, non ci sono tracce di accesso ai file compromettenti, il che lascia aperta la questione se avesse effettivamente visto quei contenuti.

La lotta per la verità continua, con i legali della famiglia Poggi che chiedono ulteriori indagini e verifiche. La speranza è che, attraverso un nuovo incidente probatorio, possano emergere prove decisive che chiariscano definitivamente la situazione. Il caso di Garlasco resta uno dei più controversi nella cronaca italiana, simbolo di una ricerca incessante di giustizia e verità.