Canegrate piange la perdita di don Massimo Frigerio: un tributo alla sua vita e al suo operato

La comunità di Canegrate è in lutto per la perdita di don Massimo Frigerio, un sacerdote che ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita al servizio degli altri. A 88 anni, don Massimo ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di emozione e affetto, dimostrando quanto il suo operato fosse radicato nel tessuto sociale e spirituale del paese.

Fino a poco tempo fa, don Massimo risiedeva a Canegrate, ma, a partire da gennaio 2026, si era trasferito in una residenza per anziani a Saronno, la sua città di origine. La sua figura era diventata un pilastro per la comunità, un uomo di fede sincera e disponibilità che ha sempre offerto ascolto e conforto a chi ne aveva bisogno.

Un sacerdote dal cuore grande

La carriera di don Massimo è stata caratterizzata da una fervente vocazione che si è manifestata sin dai tempi della scuola media, quando ha incominciato a sentire la chiamata al sacerdozio. Dopo aver frequentato il collegio vescovile di Saronno, ha proseguito il suo percorso formativo nel seminario di Seveso, dove ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1961.

Ruoli e responsabilità

All’interno del seminario, don Massimo ha ricoperto il ruolo di vicerettore per nove anni, un’esperienza che ha contribuito a formarlo come leader e guida spirituale. Successivamente, ha ricoperto la carica di rettore sia a Masnago che a Seveso, dal 1976 al 1984, prima di diventare parroco a Malnate per undici anni. La sua carriera ha continuato a fiorire quando, nel 2014, è stato trasferito a Canegrate, dove ha potuto interagire e ispirare una nuova generazione di fedeli.

Il ricordo e i funerali

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, e i membri dell’oratorio di Canegrate hanno espresso il loro affetto e riconoscimento per la sua opera. “Oggi lo affidiamo al Signore che ha servito con amore,” hanno dichiarato, “nella certezza che il bene seminato continuerà a fiorire nei cuori di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene.”

I funerali di don Massimo si svolgeranno mercoledì 28 gennaio, con il Rosario previsto alle 15:30, mentre la celebrazione avrà luogo alle 15:45 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno. Inoltre, lunedì 2 febbraio, si terrà una Messa in suffragio nella chiesa antica di Canegrate, un ulteriore momento di riflessione e preghiera per onorare la sua memoria e quella dei defunti della parrocchia.

La scomparsa di don Massimo Frigerio non segna solo la fine di un’era, ma rappresenta anche un invito a riflettere sul suo esempio di dedizione e amore verso il prossimo. La sua vita è stata un canto di lode al servizio degli altri, e la sua eredità vivrà attraverso le vite che ha toccato e le comunità che ha guidato.