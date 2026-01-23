Arrestati a Milano: Rapina incredibile con un cane come arma

Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo una rapina che ha coinvolto un cane di grossa taglia.

La città di Milano ha vissuto un episodio di violenza che ha colpito profondamente i residenti. Nella serata del 18 gennaio, due uomini hanno compiuto una rapina particolarmente cruenta, utilizzando un cane come mezzo di intimidazione. La Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente, portando all’arresto dei due individui coinvolti.

La rapina avvenuta in via Padova

L’episodio si è verificato in un’area affollata di Milano, tra via Padova e via Conegliano. Una violenta lite ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Gli aggressori, entrambi cittadini egiziani di 29 e 30 anni, avevano già precedenti penali a loro carico. Secondo le ricostruzioni, i due hanno colpito un marocchino di 23 anni e un egiziano di 19 anni, utilizzando una catena e un coltello, sguinzagliando un cane pastore belga per intimidire le vittime.

Dettagli dell’aggressione

Durante la rapina, la vittima, un giovane egiziano, è stata derubata del suo telefono cellulare. L’episodio violento non si è concluso immediatamente. Infatti, il giorno seguente, uno dei due aggressori ha contattato la vittima per chiedere un riscatto di 200 euro per restituire il cellulare. Questa richiesta ha trasformato la rapina in un vero e proprio tentativo di estorsione.

Le indagini e il fermo dei due sospettati

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a identificare i due uomini coinvolti. Le immagini fornite dalle telecamere hanno rivelato informazioni cruciali per rintracciare i sospettati, che sono stati fermati il 19 gennaio nei pressi di piazzale Loreto.

Il fermo e le conseguenze legali

Alle 21.30, gli agenti hanno proceduto all’arresto. Dopo aver completato gli accertamenti di rito, entrambi gli indagati sono stati condotti nel carcere di San Vittore. I due uomini rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovranno affrontare accuse gravi, che includono la rapina pluriaggravata, le lesioni e la tentata estorsione.

Questo episodio evidenzia una preoccupante escalation di violenza nelle strade di Milano. La situazione richiama l’attenzione non solo sulle dinamiche di criminalità, ma anche sulla necessità di potenziare la sicurezza nelle aree urbane.