Elezioni comunali a Parabiago: Sartori in campo per Progetto Civico

Giacomo Sartori è il candidato ufficiale di riParabiago alle elezioni comunali di Parabiago nel 2026.

La scena politica di Parabiago si prepara a vivere un’importante evoluzione con l’annuncio della candidatura di Giacomo Sartori, attuale consigliere comunale, per il ruolo di sindaco nelle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2026. La lista civica riParabiago ha ufficializzato la sua scelta, puntando su un progetto civico che unisce diverse forze locali.

Il progetto civico di Sartori

In una dichiarazione rilasciata per annunciare la sua candidatura, Sartori ha evidenziato l’importanza di un’azione amministrativa che metta al centro le competenze e le passioni dei cittadini di Parabiago. “Sei anni fa, riParabiago è nata da un’idea chiara: raccogliere energie locali per migliorare la nostra città”, ha affermato Sartori, rimarcando l’impegno della lista nel corso degli anni.

Un impegno concreto per il futuro

La candidatura di Sartori non è una sorpresa per gli osservatori attenti; egli ha una lunga carriera politica che inizia nel 2007 e comprende ruoli significativi nel Consiglio Comunale, dove ha dimostrato di essere un rappresentante attivo e propositivo. “Essere sindaco significa essere al servizio della comunità. È fondamentale ascoltare i cittadini e lavorare per il bene comune”, ha dichiarato.

Un candidato con esperienza e visione

Classe 1990, Giacomo Sartori porta con sé un bagaglio di esperienze che spaziano dal mondo del lavoro, dove è un HR Senior Manager, a un’ampia partecipazione nella vita sociale, sportiva e parrocchiale di Parabiago. Con una formazione accademica in Sociologia e una laurea magistrale in Gestione del lavoro e direzione di impresa, Sartori è pronto a portare la sua esperienza al servizio della comunità.

Collaborazione e inclusione

La proposta di Sartori si basa su un progetto civico che mira a coinvolgere non solo le forze politiche ma anche i cittadini, creando un ambiente favorevole per tutti. “Vogliamo una Parabiago che valorizzi le sue bellezze e il dinamismo delle sue associazioni. È tempo di un’amministrazione che riesca a rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini”, ha aggiunto.

Verso le elezioni 2026

Con il sostegno di un’alleanza composta da Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Italia Viva e Partito Democratico, Sartori mira a presentare un’alternativa seria al centrodestra, proponendo un’amministrazione senza simboli di partito. “Non vogliamo essere vincolati da logiche politiche tradizionali. Il nostro obiettivo è costruire un’amministrazione che metta al centro il bene della città, piuttosto che il successo di singoli gruppi politici”, ha concluso.

In sintesi, la candidatura di Giacomo Sartori rappresenta una nuova opportunità per Parabiago, un progetto che si fonda su principi di trasparenza, partecipazione e innovazione, in un momento cruciale per il futuro della città.