Ristrutturazione degli edifici di via Rossi a Milano: un passo avanti per il quartiere

Un importante progetto di ristrutturazione sta trasformando gli edifici di via Rossi a Milano.

Nel cuore dell’estremo sud-ovest di Milano, stanno prendendo forma i lavori di ristrutturazione degli edifici popolari situati in via Ernesto Rossi. Durante un recente sopralluogo, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha mostrato visibilmente la sua soddisfazione al fianco del presidente di Aler Milano, Alan Rizzi. Questo progetto, che ha attirato l’attenzione di molti, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio di un’area urbana.

Dettagli dell’intervento

Il progetto in corso riguarda la ristrutturazione di 200 appartamenti, finanziato con un budget di 7 milioni di euro. I lavori, avviati nel marzo, sono stati approvati ad aprile e il cantiere è stato ufficialmente aperto a giugno. Le previsioni indicano che i lavori dovrebbero concludersi entro aprile prossimo, segnando così un importante traguardo a un anno dall’inizio dell’intervento. Durante la visita, Salvini e Rizzi hanno anche comunicato con soddisfazione che il tasso di occupazione abusiva è quasi inesistente, con soli tre casi registrati.

Un progetto più ampio

Questa ristrutturazione non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un contesto più vasto di riqualificazione urbana. La collaborazione tra Aler, l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha portato a un ambizioso piano di restauro che coinvolge 2000 edifici con un investimento complessivo di 130 milioni di euro. Alan Rizzi ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto nel quartiere di Gratosoglio, dove sono stati riqualificati 42 immobili, contribuendo così a migliorare la vita dei residenti.

La visita ai residenti

La giornata della visita si è estesa dal civico 6 al 16 del complesso di via Bassi, dove diversi residenti hanno avuto l’opportunità di interagire con il vicepremier. Questo incontro ha rappresentato un momento di convivialità e di scambio, permettendo ai cittadini di esprimere le loro opinioni e i loro desideri riguardo al futuro del quartiere. La presenza di Salvini e Rizzi ha infuso un senso di fiducia nei residenti, che hanno potuto vedere in prima persona i progressi realizzati.

Impatto sulla comunità

Il progetto di ristrutturazione non solo mira a migliorare le strutture abitative, ma ha anche un impatto significativo sulla comunità locale. La riduzione dell’occupazione abusiva e la riqualificazione degli spazi pubblici sono elementi chiave per il ripristino della sicurezza e della dignità per gli abitanti della zona. Questi lavori rappresentano un’opportunità per rivitalizzare un’area spesso trascurata, creando un ambiente più sano e accogliente per le famiglie.

In conclusione, i lavori di ristrutturazione in via Ernesto Rossi a Milano rappresentano un passo decisivo per il rinnovamento urbano e la valorizzazione delle comunità locali. Con un investimento significativo e una visione condivisa tra istituzioni e cittadini, il futuro di questo quartiere appare più luminoso e promettente.