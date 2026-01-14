Nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: impatti e obblighi per le imprese

Il nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale porta cambiamenti significativi per le aziende operanti nel settore tecnologico.

Normativa in questione

Dal punto di vista normativo, il nuovo Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale è stato adottato per garantire un utilizzo responsabile e sicuro delle tecnologie IA. Questo regolamento introduce requisiti specifici per le aziende che sviluppano o utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale, classificando le applicazioni in base al rischio associato.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Il Garante ha stabilito che le aziende devono valutare il rischio compliance associato ai loro sistemi IA. Le applicazioni ad alto rischio, come quelle utilizzate in ambito sanitario o per la sorveglianza, richiederanno misure di conformità più rigorose, tra cui audit regolari e trasparenza nelle decisioni algoritmiche.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende devono iniziare a mappare le loro applicazioni di intelligenza artificiale e a classificare il rischio associato. È fondamentale implementare un data protection plan che contempli la gestione dei dati e la trasparenza nei processi decisionali. La formazione del personale riguardo le nuove normative risulta altrettanto cruciale.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio di non conformità è elevato e può comportare sanzioni significative. Le aziende potrebbero affrontare multe fino al 6% del loro fatturato annuo globale o €30 milioni, a seconda di quale sia maggiore. Inoltre, la reputazione aziendale potrebbe subire danni irreparabili.

Best practice per compliance

Per garantire la compliance, le aziende devono adottare diverse best practice fondamentali. In primo luogo, è essenziale condurre una valutazione del rischio per ogni applicazione di intelligenza artificiale. Successivamente, è necessario implementare misure di governance e programmare audit regolari dei sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, il personale deve ricevere una formazione adeguata sulle normative vigenti e sull’uso responsabile dell’IA. Infine, collaborare con esperti di legal tech permette alle aziende di rimanere aggiornate sulle evoluzioni normative e sui requisiti di conformità.