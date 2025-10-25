Investimenti nel mercato immobiliare di lusso a Milano: analisi e previsioni per il 2025

Il 2025 offre interessanti opportunità nel mercato immobiliare di lusso a Milano, con dati e analisi chiave.

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano continua a mostrarsi una certa resilienza. Secondo i dati forniti da OMI e Nomisma, il valore medio degli immobili nella città è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente, con un forte interesse per le zone centrali e i quartieri emergenti.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più ricercate includono Brera, Porta Venezia e Navigli, dove si registrano le vendite più elevate e le migliori opportunità di rivalutazione. Inoltre, l’interesse per i penthouse e le residenze storiche sta crescendo, spinto dalla domanda di spazi esclusivi e di alta qualità.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I dati di compravendita mostrano che il cap rate per gli immobili di lusso è attualmente stimato intorno al 4%. Questo settore rappresenta un’opzione interessante per gli investitori. Le opportunità di investimento si concentrano su edifici che necessitano di ristrutturazione, dove la possibilità di un cash flow positivo è alta.

Consigli pratici per compratori e investitori

Nel mercato immobiliare la location è tutto. È fondamentale considerare questo aspetto come primo criterio di scelta. Inoltre, è consigliabile analizzare i dati di compravendita per valutare la potenziale rivalutazione dell’immobile nel tempo. È opportuno anche tenere d’occhio le dinamiche del mercato per sfruttare le migliori occasioni.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano indicano un ulteriore aumento dei prezzi nel 2026, con una crescita stimata del 3-4%. Gli investitori dovrebbero cogliere le opportunità in questo contesto dinamico, caratterizzato da un elevato interesse per le località più ambite della città.