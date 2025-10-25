×
Alcione calcio: tutto quello che devi sapere

Tutto ciò che devi sapere sull'Alcione calcio, dalla sua storia alle ultime novità.

Storia dell’Alcione calcio

L’Alcione calcio è una storica società calcistica italiana, fondata nel 1946 a Milano. Conosciuta per il suo spirito di squadra e la passione dei suoi tifosi, ha militato in diverse categorie del calcio italiano. La squadra ha recentemente visto un ritorno alla ribalta, con prestazioni che hanno catturato l’attenzione di molti.

Statistiche e risultati recenti

Nel corso della stagione 2025, l’Alcione ha dimostrato di essere una squadra competitiva, con risultati che la pongono tra le prime del campionato. Le statistiche recenti mostrano una crescita costante, con un numero significativo di vittorie e un gioco ben organizzato.

