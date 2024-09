Ragazzo di 23 anni violentato sui Navigli da un uomo conosciuto in chat

Un giovane di 23 anni è stato oggetto di un atto di violenza sessuale nei pressi dei Navigli a Milano.

Un giovane di 23 anni è stato oggetto di un atto di violenza sessuale nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre nei pressi dei Navigli a Milano.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intervenute dopo che il ragazzo stesso ha chiamato, sembra che la vittima abbia trascorso la serata in compagnia di due uomini incontrati su un sito di incontri. Uno di loro avrebbe poi agito in maniera aggressiva e perpetrato la violenza. Il giovane è stato successivamente trasportato con urgenza presso la clinica Mangiagalli. La situazione è emersa intorno alle 6.30 del mattino quando il ragazzo ha allertato il numero di emergenza 118. L’ambulanza codice giallo giunta sul luogo lungo il Naviglio Pavese ha trovato il giovane in uno stato di shock e visibilmente confuso.

Gli agenti che sono intervenuti hanno ricostruito che il ragazzo avesse trascorso la serata con due uomini conosciuti su un sito di incontri. Tuttavia, le sue testimonianze presentano delle lacune temporali a causa dell’elevata concentrazione di alcol riscontrata nelle analisi effettuate presso il centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, dove gli esami per verificare le violenze subite vengono condotti. La vittima sembra sia stata attaccata da uno dei due uomini con i quali aveva passato la serata: “Sono stato violentato da uno di loro”, avrebbe confermato alla polizia, la quale in queste ore sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il Naviglio Pavese.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo caso di violenza avvenuto nella metropoli lombarda ai danni di un giovane. Nel marzo del 2023, in via Lecco, zona Porta Venezia, un ragazzo ventiduenne ha riferito alla polizia di essere stato “circondato e violentato” da quattro individui chiamati da una conoscenza con cui stava conversando. Il giovane è stato soccorso e portato all’ospedale Mangiagalli, ma successivamente non ha formalizzato denuncia ed è allontanato dalla clinica che lo aveva assistito.