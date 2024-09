È accaduto nella via San Calocero a Milano durante la mattinata di venerdì 6 settembre, presenti sul luogo i vigili del fuoco e i servizi di emergenza.

Un operaio di 61 anni, nel momento in cui stava svolgendo un’attività all’interno di una tubatura nella via San Calocero (nel cuore di Milano), è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro.

Incidente sul lavoro, operaio in ospedale: ferito mentre lavorava in un tombino:

Il tutto è avvenuto durante la mattinata di venerdì 6 settembre. L’accaduto si è verificato poco prima delle 9.30, come riferisce l’agenzia regionale per l’emergenza e l’urgenza (Areu). Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma sembra che l’uomo sia stato colpito da un frammento della tubatura durante un test ad alta pressione.

L’oggetto, simile a un tappo, ha causato una frattura alla gamba e gravi traumi al torace. Il 61enne, estratto e portato in superficie dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato trasportato al pronto soccorso del San Raffaele con codice giallo. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Al fine di permettere le operazioni di soccorso e le indagini da parte delle autorità, l’area è stata chiusa al traffico attraverso il posizionamento di barriere sul piazzale Beccaria.