Prime proteste di settembre, due appuntamenti per i lavoratori Atm: potenzialmente metro, tram e bus in pericolo

La prima manifestazione, dichiarata a livello nazionale, si svolgerà il 9 settembre. Tra una settimana inizierà la nuova stagione di proteste dei mezzi di trasporto a Milano.

Sciopero Atm 9 settembre: gli orari

Per lunedì 9 settembre è stata annunciata la sospensione dei trasporti pubblici a livello nazionale, includendo anche i dipendenti di Atm. La manifestazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna.

In discussione c’è ancora una volta il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nella capitale lombarda saranno potenzialmente caos metropolitana, autobus e tram. Gli orari L’unica certezza riguardo agli orari è la durata. I lavoratori potranno interrompere il lavoro per 8 ore, ma Atm non ha ancora comunicato quali saranno le fasce orarie garantite, anche se di solito gli impiegati dell’azienda smettono di lavorare tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18. I treni Trenord e Trenitalia non saranno coinvolti nella protesta.

Perché i dipendenti protestano

In una nota i sindacati hanno dichiarato che lo sciopero “è stato proclamato dopo l’azione di protesta di 4 ore dello scorso 18 luglio che ha avuto un ampio supporto, per rivendicare il diritto al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia a livello normativo che salariale”.

Le sigle sindacali hanno sottolineato: “Ci aspettiamo dalle associazioni datoriali una maggiore apertura rispetto alle posizioni invalicabili sul rinnovo tenute fino ad ora che hanno portato all’interruzione del dialogo e alla conseguente proclamazione dello sciopero e dal governo un impegno concreto nel finanziamento del fondo nazionale dei trasporti”.

Le altre proteste di settembre

Prima delle manifestazioni dei trasporti pubblici locali, il 6 settembre ci sarà uno sciopero del personale di Rfi, degli impianti e della manutenzione delle infrastrutture. La protesta durerà 24 ore, durante le quali si terrà un’assemblea nazionale dei lavoratori. A rischio per tutta la giornata del venerdì ci sarà quindi la circolazione dei treni in tutto il paese.

Inoltre, domenica 8 settembre sarà il turno del sindacato Usb lavoro privato. Il personale ferroviario impegnato nel trasporto passeggeri e merci smetterà di lavorare per 23 ore – dalle 3 dell’8 alle 2 del 9.

Ma non finisce qui, perché il 20 settembre Al Cobas ha già programmato uno sciopero degli impiegati Atm, questa volta riguardante solo i mezzi pubblici a Milano. Un giorno di caos. Infine, il 30 settembre i dipendenti Trenord incroceranno le braccia con treni potenzialmente in pericolo per 23 ore. Venerdì 20 settembre Al Cobas ha già fissato una data nello sciopero per il personale del gruppo Atm a Milano. Nell’ombra della Madonnina, i mezzi pubblici (metropolitana, tram e bus) saranno a rischio per 24 ore. Le fasce orarie garantite saranno, come sempre, annunciate pochi giorni prima dalla società dei trasporti Milanesi.