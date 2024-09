Nel capoluogo meneghino è stata diffusa un'allerta meteo di codice arancione per il rischio idrogeologico.

Nel corso delle prossime ore, a Milano, si prevede un’improvvisa tempesta, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città.

A partire dalle 14 di mercoledì 4 settembre è stata attivata un’allerta meteo di codice giallo – rischio di pericolo due su quattro – da parte della protezione civile della regione Lombardia, a causa dei “temporali forti”.

Inoltre, dalla mezzanotte scatterà un’allerta di codice arancione (rischio di pericolo tre su quattro) per il rischio idrogeologico e un’allerta di codice giallo per il rischio idraulico. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà operativo per monitorare i livelli dell’acqua dei fiumi Seveso e Lambro e coordinare eventuali interventi in città.

Forte temporale in arrivo: le previsioni

“L’approfondimento progressivo della perturbazione sulla Penisola Iberica determinerà, nel corso della giornata odierna, un flusso umido e instabile anche sulla Lombardia”, si legge nel documento emesso dal centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali della Lombardia.

“Piogge e temporali sparsi saranno possibili in tutta la regione, con una maggiore probabilità di fenomeni intensi localizzati nelle zone meridionali e nella fascia pedemontana/prime Prealpi. La sera sono attese nuove precipitazioni più diffuse sulle Prealpi e nell’alta pianura occidentale”.

“Dalla notte e durante tutta la giornata di domani, 05/09, si prevedono precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, con accumuli moderati o abbondanti sulle prime Prealpi, nella fascia pedemontana e in alcune zone specifiche della pianura meridionale”, hanno precisato gli esperti.

“Le aree maggiormente colpite saranno quelle del Nordovest, dove si potranno raggiungere cumulate locali fino a 100 mm/24 ore, e i fenomeni più intensi sono previsti tra la notte e il tardo pomeriggio. I venti si rinforzeranno da est nella pianura durante la notte, mentre sui rilievi soffieranno da sud-sudest, attenuandosi in serata”.