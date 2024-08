I residenti di largo Scalabrini protestano contro la situazione presente nel cantiere del maxi-parcheggio: topi ovunque

La rabbia dei residenti di largo Scalabrini è sempre più forte. Due anni fa nella zona è sorto il cantiere per la costruzione di un maxi-parcheggio interrato, ma oggi la situazione è allarmante: il territorio è invaso da topi.

Il maxi-parcheggio e i topi nell’area dei lavori

I residenti della zona protestano contro tale fenomeno e dichiarano quanto sta accadendo a MilanoToday.

Con l’inizio degli scavi sono state smosse le tane nel sottosuolo provocando la migrazione delle colonie di topi in superficie. I cittadini dichiarano al quotidiano online che i lavori sono iniziati a fine agosto 2022 e il problema dei roditori va avanti da circa 5/6 mesi, da quando sono iniziati gli scavi veri e propri. Il fenomeno, dopo due anni dall’inizio dei lavori, non è più tollerabile.

I topi invadono le strade a Milano

La preoccupazione dei residenti è tanta perché, oltre al disagio degli animali bisogna considerare che sono portatori di gravi malattie, dunque rappresentano un pericolo per grandi e bambini.

Inoltre, i topi non stanno occupando solo largo Scalabrini, nell’area del maxi-parcheggio, ma si sono spostati anche nelle aree limitrofe, probabilmente in cerca di cibo.

La richiesta di aiuto al Comune di Milano

I cittadini lamentano di non aver ricevuto dal comune assistenza sufficiente per risolvere una situazione fortemente drammatica. Numerose le segnalazioni effettuate in questi mesi, ma l’unico intervento del posizionamento di trappole nell’area non ha risolto il problema dell’invasione dei topi.