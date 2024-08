Parchi e aiuole sembrano una steppa: segnalazioni al quartiere Adriano e non solo

La situazione al giardino Franca Rame e nelle aiuole a via Gassman di Milano è desolante: piante ed erba sono state letteralmente bruciate dal sole e ridotte a steppa.

Parchi e aiuole abbandonate in città

Prati bruciati, aiuole invase di sterpaglie e erbacce. Non sembra esserci stata nessuna cura per il parco urbano della città milanese e la manutenzione sembra essere arrivata troppo tardi. Infatti, dopo giornate di caldo intenso, Milanotoday rivela che soltanto questa mattina si è provveduto ad innaffiare il giardino Franca Rame completamente bruciato dal sole.

Nel frattempo, per cercare di migliorare una situazione ormai drastica, nel minor tempo possibile, è stato attivato un impianto di irrigazione. La speranza è che tale progetto possa funzionare meglio rispetto a quello presente in via Gassman.

Problemi in via Gassman: ecco cosa succede

A gennaio 2022 nelle aiuole delle vie di confine del giardino, ovvero via Gassman e via Tremelloni, sono stati piantumati circa 2.500 nuovi cespugli. Tuttavia, a distanza di poco tempo, già nel 2021, le piante sono apparse morenti.

Secondo le prime indiscrezioni, riportate alla testata giornalistica MilanoToday, l’impianto d’irrigazione non ha funzionato al meglio: prima era stato riparato dai tecnici comunali, ora sembrerebbe ormai distrutto, con i cavi addirittura tranciati.