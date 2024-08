Fino al 23 agosto sarà garantita la percorribilità di due corsie in direzione nord (verso Milano) e tre in direzione sud (verso Bologna)

Nel mese di agosto sull‘A1 Milano-Napoli verranno eseguiti dei lavori, all’altezza di Melegnano, al ponte sul fiume Lambro.

I lavori al ponte sul Lambro

A rendere noti i lavori al ponte è Autostrade per l’Italia. Fa sapere infatti che, in seguito a un monitoraggio, è stato messo a punto un piano di restauro del ponte, che prevede il rinforzo delle travi. I lavori verranno eseguiti ad agosto ed è stato predisposto un programma di turni intenso per creare il minor disagio possibile.

Disagi in direzione Milano

Autostrade per l’Italia informa che fino al 23 agosto sarà garantita la percorribilità delle tre corsie in carreggiata sud (direzione Bologna) e di due corsie in carreggiata nord (direzione Milano). Dal 24 agosto si potrà circolare in tre corsie per ciascun senso di marcia.

Il consiglio per chi viaggia da Bologna verso Milano è di spostarsi sull’A4 Torino-Trieste, utilizzando la A22 Modena-Brennero oppure la D21 Diramazione di Fiorenzuola in direzione Brescia.