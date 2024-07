Il ragazzo è stato accoltellato in piazza Miani: intervenuto in difesa della madre aggredita dall'ex

Il drammatico evento è avvenuto nella tarda serata di lunedì 29 luglio: il giovane ragazzo, di 26 anni, intervenuto in difesa della madre aggredita è stato accoltellato dall’ex compagno della donna, che al momento risulta scomparso.

Ragazzo accoltellato per aver difeso la madre

L’aggressione è avvenuta verso le 23.40 all’interno del parco della piazza Miani. La donna era seduta su una panchina quando l’ex, 41enne cittadino marocchino, si è avventato contro di lei con una bottiglia di vetro rotta.

Il figlio della vittima accortosi dell’accaduto è intervenuto in difesa della donna, in questo momento l’aggressore si è scagliato contro di lui sferrando una coltellata alla nuca. Dopo tale gesto l’uomo si è dileguato, e fino ad oggi risulta scomparso.

Le condizioni del giovane ragazzo accoltellato

Il 26enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo: sarà dimesso nel pomeriggio con una prognosi di 15 giorni.

Indagini in corso per il ritrovamento dell’uomo

Le ricerche delle forze dell’ordine si stanno intensificando nelle ultime ore, in città e nell’hinterland, per ritrovare l’uomo scomparso, che pare dorma in strada nella zona di viale Faenza.

Dagli archivi è emersa una denuncia datata 2017 per maltrattamenti in famiglia presentata dalla donna alla Questura di Firenze.