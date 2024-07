L'incendio è scoppiato nella notte per cause ancora da accertare, intossicando 4 persone

Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio un incendio è esploso in via Niccolini. Un’intera famiglia, composta da 4 persone, è stata ricoverata in ospedale per intossicazione.

L’incendio in via Niccolini

Le fiamme sono esplose poco dopo mezzanotte e mezza del 10 luglio, in via Niccolini 25, zona Chinatown. Dal piano terra il fuoco si è presto propagato fino al sottotetto della casa di ringhiera (due piani fuori terra).

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con sette mezzi, quattro autopompe, un’autoscala, una botte e un carro soccorso. Fortunatamente sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero alle abitazioni vicine.

Al momento ancora non si conoscono le cause dell’incendio.

Quattro persone ferite

Un’intera famiglia, composta da 4 persone, è rimasta ferita nell’incendio. Il padre, di 49 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda con ustioni alle braccia e alle gambe. La madre si trova anche lei nello stesso ospedale in condizioni meno gravi, a causa del fumo inalato. Infine i due figli, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 19 sono stati accompagnati sempre alla Ca’ Granda, ma in codice verde.

Anche uno dei vigili del fuoco è stato portato in ospedale per una leggera intossicazione.