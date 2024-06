Nella tarda serata di ieri l'incidente mortale che ha visto coinvolto un ciclista, morto questa mattina in ospedale

Il ciclista di 34 anni è morto questa mattina, lunedì 10 giugno, in ospedale. Nella tarda serata di ieri era si era verificato l’incidente mortale: l’uomo è stato travolto da un’auto pirata in via Camaldoli, alla periferia di Milano.

La dinamica dell’incidente mortale

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica, in via Camaldoli nel quartiere Ponte Lambro, nel capoluogo lombardo. Secondo le prime indagini effettuate dagli agenti della Polizia locale, l’uomo, che era in bicicletta, è stato tamponato da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

La vettura è stata, nei momenti seguenti, ritrovata nelle vicinanze dal luogo dell’impatto.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini in corso

Il ciclista è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario, ma a causa delle ferite troppo gravi era in coma. Il trentaquattrenne è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in gravissime condizioni al Niguarda, dov’è deceduto questa mattina.

Attualmente, dunque, sono in corso le indagini per individuare il conducente che non sarebbe il proprietario dell’auto. La vettura è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Polizia locale ha invitato chiunque abbia assistito all’incidente o abbia informazioni utili per risalire all’identità del conducente a farsi avanti e a contattare le forze dell’ordine.