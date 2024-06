Nel giro di 30 minuti i soccorsi sono dovuti intervenire in via Pisa e in via Livigno per un'intossicazione da spray al peperoncino

In due scuole di Milano, nel giro di 30 minuti, soccorritori e forze dell’ordine sono dovuti intervenire per dei casi di intossicazione da spray al peperoncino.

Spray al peperoncino in due scuole

La prima chiamata arriva prima delle 10:30, dall’IIS Oriani-Mazzini di via Ugo Pisa. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Le persone intossicate dallo spray sono sette: cinque giovani tra i 17 e i 18 anni e quattro adulti tra i 33 e i 64 anni. Solo una ragazza di 17 anni è stata trasportata all’ospedale San Paolo, ma non è in gravi condizioni.

La seconda chiamata è arrivata alle 11, dall’l’IIS Marelli Dudovich in via Livigno. In questo caso sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica. Le persone intossicate sono ben diciassette.

Le ragioni del gesto

Ancora non si conoscono gli autori del gesto con la bomboletta spray. Non si conoscono nemmeno le ragioni dei due blitz, forse dovuti a una malsana euforia per la fine della scuola e l’inizio dell’estate.