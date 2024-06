Riccardo Di Bari, 71 anni, è scomparso da giovedì. La famiglia chiede di avvisare le forze dell'ordine nel caso lo si avvistasse

Un uomo di 71 anni malato di Alzheimer è scomparso da giovedì dalla sua casa a Milano. La famiglia chiede di avvisare le forze dell’ordine nel caso lo si avvistasse.

La scomparsa del 71enne malato di Alzheimer

Riccardo Di Bari, 71 anni, è uscito di casa giovedì e non vi ha più fatto ritorno. La malattia dell’uomo, che soffre di Alzheimer, fa preoccupare la famiglia che teme che il congiunto si sia smarrito e non riesca più a ritornare a casa.

La richiesta d’aiuto della famiglia

La famiglia di Riccardo Di Bari chiede aiuto a chiunque possa aver visto o incrociato il 71enne mentre camminava da solo per strada. L’uomo infatti, riferiscono i parenti, ama passeggiare e potrebbe anche aver finito per allontanarsi parecchio dal capoluogo lombardo. La famiglia chiede, nel caso lo si riconoscesse per strada, di avvisare le forze dell’ordine.