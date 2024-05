Forte temporale si è abbattuto in città in queste ultime ore: cedimenti, frane e albero crolla in Stazione Centrale

Decine di interventi dei vigili del fuoco da ieri sera, giovedì 30 maggio, fino a questa mattina, a Milano e in provincia. A causa dei danni causati dalla pioggia battente caduta durante la notte un albero è crollato nella Stazione Centrale.

Albero crollato in Stazione Centrale

Gli interventi effettuati dai vigili del fuoco hanno riguardato, in maniera particolare, svuotamenti di cantine allagate e rimozioni di alberi caduti, come nel caso della Stazione Centrale.

L’evento in Stazione Centrale si è verificato nelle ultime ore della mattinata di oggi, venerdì 31 maggio. Fortunatamente non sono state coinvolte persone nell’incidente, dunque, non si registrano feriti, ma un van è rimasto danneggiato. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione.

A seguito del crollo dell’albero è stato sospesa parte della tratta della linea 42: non viene effettuato servizio tra viale Lunigiana e il capolinea in Stazione Centrale.

Le parole dell’assessore alla Sicurezza dopo i temporali nella notte

Nonostante i diversi temporali che si sono verificati in città, l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, tranquillizza la popolazione, Seveso e Lambro sotto controllo.