Continua il maltempo a Milano, scattata una nuova allerta meteo a partire dalle 15 di oggi, lunedì 27 maggio

Una nuova perturbazione ha raggiunto la Lombardia all’inizio di questa settimana. A partire dalle 15 di oggi, lunedì 27 maggio, è in vigore un’allerta meteo di livello giallo, diramata dalla protezione civile della regione Lombardia, per forti temporali.

Nuova allerta meteo: cosa succede in città

Entro questa sera i fenomeni si intensificheranno assumendo carattere temporalesco con grandinate: saranno coinvolte le province di Lecco, Como, Monza e Milano, nelle ultime ore della giornata anche quella di Brescia. L’allerta meteo cesserà nella mattinata di domani, martedì 28 maggio, alle 9.

Seveso e Lambro saranno sorvegliati in queste ore di allerta, ma i loro livelli idrometrici non desterebbero particolare preoccupazione. Nonostante ciò, il monitoraggio dei fiumi è una misura preventiva fondamentale per prevenire eventuali esondazioni e allagamenti. Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile Comunale sarà in contatto con le autorità locali e regionali per tenere sotto controllo la situazione.

Massima allerta per i cittadini

Stando alle ultime previsioni meteo il flusso si manterrà dai quadranti occidentali, quindi ci saranno ancora possibili episodi instabili almeno fino all’avvio del mese di giugno.

Si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per evitare eventuali rischi per la propria incolumità.