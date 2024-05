Preoccupazione in città: dopo la bomba d'acqua in Brianza è allerta massima per nuovi temporali

Nelle prossime ore è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord Italia: allerta meteo per forti temporali a Milano.

Nuova allerta meteo codice giallo

E’ stata dichiarata una nuova allerta meteo codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico, livello di pericolo due su quattro, a partire dalle 6 di mercoledì 22 maggio.

In queste ore è, invece, stata attivata una allerta ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico. A seguito delle esondazioni del Seveso e Lambro, il Centro operativo comunale della Protezione civile comunale è, infatti, attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici. I due fiumi saranno sorvegliati in maniera particolare in queste ore, nonostante non sembra esserci un nuovo e concreto rischio esondazione.

Previsioni meteo per domani, 22 maggio

Per la giornata di domani 22 maggio si attendono frequenti ed intermittenti rovesci e temporali dalla mattina sulla fascia pedemontana e prealpina, mentre più diffusi nel pomeriggio e anche in pianura.

L’allerta in città è massima e continuano le comunicazioni dei Comuni a tutti i cittadini: si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e ad effettuarli solamente se strettamente necessari, senza mai sostare nelle aree a rischio, sotto gli alberi o nei pressi di impalcature.

Qualora si dovesse aver bisogno di aiuto o segnalare emergenze contattare il numero unico 112 o il centralino della polizia locale 0362-513430.