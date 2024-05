Il ciclista 79enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita

Un ciclista di 79 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda in seguito a un incidente con un’auto, avvenuto oggi pomeriggio in via Feltre.

L’incidente stradale

Lo scontro tra il ciclista e un’automobile è avvenuto oggi, giovedì 30 maggio, poco prima delle 15, in via Feltre (zona Parco Lambro).

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma al momento la polizia locale si trova sul posto per effettuare i rilievi del caso.

I soccorsi

Un’ambulanza e un’auto medica sono subito state inviate sul luogo dell’incidente dove il ciclista di 79 anni è immediatamente apparso in gravi condizioni.

L’uomo è stato dunque trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma non sembra in pericolo di vita. Nello scontro avrebbe riportato diversi traumi, specialmente a testa e collo.