La musica protagonista del Premio Rosa Camuna 2024: titoli assegnati anche a Omar Pedrini e Mahmood

Il Premio Rosa Camuna è istituito dalla Giunta Regionale della Lombardia per riconoscere, ogni anno, pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia: tra i vincitori del 2024 anche diversi protagonisti della musica italiana.

La musica al Premio Rosa Camuna

Tra i premiati dell’edizione 2024, anche due cantanti: il 56enne bresciano Omar Pedrini, e il 31enne milanese Alessandro Mahmood. La consegna avverrà il 29 maggio alle 17 a Palazzo Lombardia, giornata in cui si celebra la ‘Festa della Lombardia’, istituita da Roberto Maroni.

Nelle motivazioni del conferimento del premio ‘Rosa Camuna’, per Omar Pedrini si afferma che le sue produzioni artistiche e musicali lo hanno reso un protagonista indiscusso della scena rock italiana dagli anni ’90 ad oggi:

«La Lombardia, la terra a cui sente profondamente di appartenere, è un punto di forza e di riferimento in tutta la sua produzione artistica».

Per il premio di Mahmood, vincitore del titolo per la Musica e l’Impegno sociale, si spiega che i suoi album hanno registrato milioni di copie vendute e innumerevoli riconoscimenti artistici:

«Non fa mancare il suo sostegno a progetti a favore di chi è difficoltà».

Tutti i premi tematici del Premio Rosa Camuna

Tra i diversi premi tematici: Ambra Angiolini (Premio per lo Spettacolo e l’Impegno sociale), Don Antonio Mazzi (Premio per la Solidarietà sociale), Suor Anna Monia Alfieri (Premio tutela Diritto all’Istruzione), Silvano Colombo (Premio per la Cultura), Cristian Fracassi (Premio per l’Innovazione), Umberto Bossi (Premio per le Riforme Istituzionali), Mahmood (Premio per la Musica e l’Impegno sociale), Fiorenzo Tagliabue (Premio per la Comunicazione), Daniela Cuzzolin Oberosler (Premio per il Giornalismo), Marco Galbiati (Premio per il Sostegno alla Cardiochirurgia), Domenica Geracitano (Premio per l’educazione e l’Impegno civico), Associazione nazionale Bersaglieri Lombardia (Premio l’Impegno sociale), Paola Magoni (Premio Milano-Cortina 2026), Giancarlo Colombo (Premio per il lavoro).