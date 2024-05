Fedez e Cristiano Iovino, l'accordo economico per la vicenda del pestaggio: rivelata la cifra

E’ stato raggiunto l’accordo tra il rapper, Fedez e, il personal trainer, Cristiano Iovino. Quest’ultimo si impegna a non intraprendere azioni legali contro il rapper sul pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Marco Ulpio Traiano, a Milano: spunta la presunta cifra pagata dal rapper.

La presunta cifra pagata da Fedez

Inizialmente Fedez si era detto estraneo alla vicenda, poi le indagini sono proseguite e la procura di Milano ha assicurato il suo coinvolgimento, dopo aver visionato le immagini della rissa che erano state registrate dalle videocamere di sorveglianza.

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia, su Rtl 102.5, l’ammontare della cifra sarebbe tra i 400 e i 500mila euro.

Il giornalista ha evidenziato anche la coincidenza con la messa in vendita della villa sul Lago di Como: «Due cose che potrebbero collimare».

Si tratterebbe di semplici indiscrezioni, nessuna conferma ufficiale, per tale ragione non è possibile confermare che la cifra dell’accordo sia quella rivelata da Parpiglia e neanche che la scelta di vendere la villa dei Ferragnez sia collegata alla vicenda di Iovino.

Il pestaggio di Cristiano Iovino

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, vicino al quartiere City Life, Cristiano Iovino è stato aggredito sotto casa: a pestarlo un gruppo di 8-9 persone che scendono da un van e viene colpito con calci e pugni. All’arrivo dell’ambulanza il personal trainer dichiarò subito di non voler sporgere denuncia.