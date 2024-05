L'annuncio della band, Le Vibrazioni, sui social: è morta Giulia, colei che ha ispirato la canzone 'Dedicato a Te'

Francesco Sarcina è apparso sui social in queste ore con un lungo post di cordoglio: è venuta a mancare Giulia, la donna che ha ispirato una tra le canzoni più amate de Le Vibrazioni: “Dedicato a te”, brano uscito nel 2003.

Giulia, la protagonista di ‘Dedicato a te’

L’identità di Giulia, la protagonista del brano, non è mai stata rivelata: nel 2020 ai Battiti Live, Francesco Sarcina, si limitò a dire ai presentatori dell’evento che era ancora in contatto con la donna e c’era un gran bene che li legava. Inoltre, svelò un altro particolare: lo aveva aiutato a uscire da un periodo molto difficile.

Il post di Francesco Sarcina per la morte di Giulia

In queste ore è arrivata la tragica notizia, Sarcina ha pubblicato un lungo messaggio d’addio per la morte di Giulia. Le sue parole accompagnano un fermo immagine del video ufficiale del brano, in cui Giulia era stata interpretata dall’attrice Angelica Cacciapaglia.

Sarcina, nel lungo post scrive:

«In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: “ma come c***o fate a non capire cosa vuol dire?».

Ma poi il cantante aggiunge che, per capire il significato di quelle parole era necessario conoscere Giulia.

La morte di Giulia

Francesco Sarcina esprime le sue condoglianze per la morte rivelando il forte dolore che prova, ma pur sempre un dolore minore rispetto a quello della famiglia della donna: Giulia era una madre, aveva un marito e due figli.

Sarcina, sulla prematura scomparsa, aggiunge:

«Lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata».

Conclude il messaggio affermando che arriverà il giorno in cui si rivedranno e rideranno della stupidità umana, salutando con grande affetto: «Con amore vero ed eterno».