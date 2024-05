L'uomo ha prima colpito i vetri della questura, poi ha bloccato il traffico in strada e infine ha distrutto 6 motorini

Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio un 25enne egiziano è stato arrestato dopo che ha dato in escandescenze in questura. A suo dire l’attesa era troppo lunga.

L’attesa troppo lunga

L’episodio è avvenuto verso le ore 14 negli uffici dell’immigrazione dove l’uomo era andato per avere aggiornamenti sulla sua richiesta di permesso di soggiorno.

A causa dei lunghi tempi d’attesa il 25enne ha cominciato a irritarsi e a dare in escandescenze. Ha prima colpito i vetri dell’edificio, poi in strada ha bloccato il traffico mettendosi in mezzo alla carreggiata. Infine ha concluso il suo sfogo buttando a terra sei motorini parcheggiati lì vicino.

L’arresto

L’uomo è stato bloccato dai poliziotti che passavano di lì. Inizialmente ha opposto resistenza e non ha voluto fornire i propri dati ed è stato dunque arrestato.

La stessa persona un anno fa era finita in manette a Marghera per aver aggredito dei carabinieri.