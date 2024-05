Nell'incidente l'uomo ha subito una frattura esposta della tibia e del perone e l'amputazione di due dita del piede

Un uomo di 68 anni è stato investito da un muletto nella ditta in cui lavora a Settimo Milanese.

L’incidente

L’incidente è avvenuto questa mattina, 10 maggio, poco prima delle 11. L’uomo si trovava all’interno della ditta Caimi di via Keplero 24, dove l’azienda ha il proprio centro di distribuzione. Stando alle prime informazioni, l’uomo è stato investito da un muletto in movimento che gli ha causato una frattura esposta alla tibia e al perone e l’amputazione di due dita del piede.

I soccorsi

Inizialmente l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato sul posto l’ambulanza in codice giallo, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito alquanto gravi. La vittima è stata dunque trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale di Settimo Milanese che dovrà ricostruire la dinamica dei fatti.