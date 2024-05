Lo scopo è "ricordare chi, alla fine della giornata, non ha più fatto ritorno alle proprie case e ai propri cari" scrivono gli organizzatori

Venerdì 10 maggio, dalle 10 di mattina, piazza della Scala verrà riempita da 172 bare, in ricordo delle vittime sul lavoro.

Le ragioni dell’iniziativa

Uil Lombardia, Uil Nazionale e Ital Uil Nazionale sono i promotori e gli organizzatori del flash mob. Scrivono in una nota che lo scopo dell’iniziativa è quello di “ricordare chi, alla fine della giornata, non ha più fatto ritorno alle proprie case e ai propri cari, per non rassegnarsi all’idea assurda che si tratti di morti inevitabili, per sollecitare la politica e il governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzar la prevenzione, a investire in sicurezza, a sanzionare giustamente i trasgressori.”

Le morti sul lavoro

Il numero di 172 bare simboleggia le 172 persone morte sul lavoro, solo in Lombardia, nel 2023. Nei primi 3 mesi del 2024 sono già 41.

Venerdì interverranno varie persone al flash mob, tra cui il sindaco Beppe Sala. Saranno presenti anche il segretario generale Uil Lombardia, Enrico Vizza, il presidente di Ital Uil Nazionale, Giuliano Zignani, e il segretario generale Uil PierPaolo Bombardieri.