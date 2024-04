L'incendio è partito dal cofano di una Volkswagen per poi distruggere altre due auto

In via San Marco un incendio partito da una Volkswagen Up ha distrutto altre due auto.

L’incendio

Questa mattina 5 aprile, poco prima delle 10:30, un incendio si è propagato dal cofano di una Volkswagen, finendo poi per devastare altre due auto parcheggiate: una Renault Clio e una Citroën Ami.

Ha raccontato la donna alla guida dell’auto tedesca di aver visto uscire del fumo dal cofano della macchina. Dunque si è subito fermata, ma ha fatto solo in tempo a dare l’allarme prima che le fiamme avvolgessero il vano motore e l’abitacolo.

Infine il fuoco si è allargato, arrivando a distruggere anche altri due veicoli.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutte le auto. La polizia locale, anche lei accorsa sul luogo dell’incendio, ha invece provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente.