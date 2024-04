Il Prefetto ha rinviato lo sciopero di domenica 7 aprile a causa della Wizz Air Milano Marathon

Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha differito lo sciopero della polizia locale previsto per il 7 aprile.

Le cause del rinvio

Proprio domenica 7 aprile si terrà infatti la manifestazione internazionale Wizz Air Milano Marathon.

La maratona si snoderà per 42 km con partenza e arrivo in piazza del Duomo, con circa 8mila partecipanti e una corsa a staffetta per cui si stima la partecipazione di altri 20mila corridori.

Si rende necessaria dunque la presenza della polizia locale in città.

Le ragioni dello sciopero

Il conflitto tra il Comune e i rappresentanti sindacali della polizia locale riguarda l’accordo del 2002. L’accordo, ormai disdetto, prevedeva che se la somma tra età e anni di lavoro dell’agente raggiungesse una certa soglia, diminuivano i turni in strada e in orari notturni.

Più volte invece il sindaco Beppe Sala ha spiegato che l’obiettivo della città è che ci siano più poliziotti locali in strada di notte per far fronte all’emergenza sicurezza. Per i sindacati l’accordo andava mantenuto e si poteva aprire una trattativa con l’Amministrazione comunale.