Le telecamere della Stazione Centrale hanno ripreso l'adolescente mentre mangia un gelato e passeggia tra i negozi

Edoardo Galli, il 16enne scomparso giovedì da Colico (Lecco), è stato ripreso dalle telecamere nella Stazione Centrale di Milano.

L’avvistamento in Stazione Centrale

Edoardo Galli, la mattina della scomparsa, avrebbe preso un treno per Milano. Le telecamere della Stazione Centrale lo riprendono infatti mentre mangia un gelato e mentre cammina davanti ai negozi, con accanto una persona.

L’ipotesi resta dunque quella dell’allontanamento volontario.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe preso un treno alla stazione di Morbegno, dove va a scuola, e sarebbe sceso a Milano alle 9:50.

Le ipotesi sulla scomparsa

Raccontano i genitori di Edoardo Galli che il figlio, che possiede passaporto con doppia cittadinanza italiana e russa, è rimasto particolarmente sconvolto dalla guerra in Ucraina. Non escludono quindi che il ragazzo, idealista e pacifista, possa provare ad attraversare il confine dal momento che il suo passaporto non è più nella sua camera.