Momenti di panico: tentativo di rapina nel centro massaggi di Via Cenisio

Intorno alle dieci e mezza di una tranquilla domenica sera, a Milano, in Via Cenisio, un uomo nordafricano ha tentato di rapinare un centro massaggi fingendosi un cliente.

Via Cenisio, dal tranquillo massaggio al panico

L’uomo, fingendosi un tranquillo cliente, ha tentato di ingannare la proprietaria del locale. La fine della quiete, però, è stata interrotta bruscamente quando ha rivelato la sua vera intenzione: rapinare il negozio e impossessarsi dell’intero incasso della giornata. La proprietaria, una donna cinese di 44 anni, ha cercato di opporre resistenza al malvivente, rifiutando con grande coraggio di consegnargli tutto il guadagno, frutto del suo duro lavoro quotidiano. L’aggressore però, senza scrupoli, l’ha afferrata per i capelli e le ha tirato un pugno in viso.

La fuga del ladro: è caccia all’uomo

Fortunatamente, due clienti cinesi presenti nel centro massaggi hanno sentito le urla della proprietaria e sono intervenute prontamente in suo soccorso, mettendolo in fuga prima che potesse compiere ulteriori violenze. La proprietaria del centro massaggi è in salvo, senza particolari conseguenze.

Ma la vicenda non si è conclusa qui. Mentre l’uomo fuggiva via per mettersi al sicuro, la polizia è stata immediatamente allertata e ha avviato le ricerche per rintracciarlo. Le forze dell’ordine hanno già preso possesso dei video registrati dalle telecamere di sicurezza nei dintorni del centro massaggi, sperando che possano fornire utili indizi per individuare e arrestare il colpevole di tentata rapina, la quale, fortunatamente, non ha avuto un gran successo. Una vicenda simile, ma con conseguenze peggiori, si è consumata anche venerdì 16 febbraio, sempre nel milanese, per un tentativo di rapina in un centro massaggi di Corsico.