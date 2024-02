Lo stato di Sofia Goggia dopo l'infortunio

Sofia Goggia, una delle stelle dello sci alpino italiano, ha subito un duro colpo durante un allenamento a Ponte di Legno (Brescia), che ha messo fine alla sua stagione agonistica. La campionessa azzurra è caduta sulla pista di Temù, riportando la rottura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. Questo incidente ha richiesto un intervento chirurgico immediato presso la Clinica La Madonnina di Milano, dove è stata trasferita in eliambulanza poco dopo l’incidente.

Lo stato attuale di Sofia Goggia

L’infortunio, confermato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ha segnato bruscamente la stagione di Goggia, che si trovava in un momento molto positivo della sua carriera. La caduta, avvenuta durante un allenamento tecnico in preparazione per una competizione a Soldeu (Andorra), ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati dello sci e gli addetti ai lavori.

I dettagli sull’intervento chirurgico

L‘intervento chirurgico è stato eseguito con successo dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’Unità Operativa di Traumatologia dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Goggia dovrà ora affrontare un periodo di riposo di almeno 40 giorni prima di iniziare la fisioterapia attiva.

Le dichiarazioni di Sofia Goggia

Nonostante l’inaspettato contrattempo, Sofia Goggia ha mostrato grande determinazione e fiducia nel suo recupero. “Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del Mondo di discesa”, ha dichiarato la campionessa bergamasca prima dell’intervento.

Reazioni e speranze per il futuro

L’incidente ha scosso non solo Goggia e il suo team, ma anche gli appassionati dello sci in Italia e nel mondo. La speranza è che l’atleta possa recuperare completamente e tornare più forte di prima. Tuttavia, l’incertezza persiste riguardo alla sua partecipazione ai Mondiali del 2025, con alcuni timori che la sua stagione agonistica possa essere compromessa.