Buoni pasto Satispay, dove spenderli? MD tra i negozi convenzionati

Dove spendere i buoni pasto Satispay: MD tra i negozi convenzionati

Da giovedì 1° febbraio, i buoni pasto di Satispay avranno una nuova destinazione: i supermercati MD. L’accordo tra Satispay e MD, il primo in Italia tra una società di ticket e un discount, entra in vigore nelle prossime ore, aprendo nuove possibilità per i lavoratori e i clienti della catena. La collaborazione è stata resa possibile grazie alla sostenibilità del modello di buoni pasto di Satispay e al suo impatto positivo sugli esercenti.

Buoni pasto, MD e Satispay: un accordo innovativo

Il partenariato tra MD e Satispay è il risultato di un modello di business incentrato sulla sostenibilità e sulla convenienza per gli esercenti. A differenza di altri player del settore, il modello Satispay si basa su commissioni contenute per gli esercenti che accettano i buoni pasto. Questa caratteristica ha permesso a MD di trovare una soluzione che coniuga le esigenze dei clienti con quelle dell’insegna, rappresentando un passo innovativo nel settore.

Secondo una nota congiunta delle due aziende, la collaborazione è stata definita come un successo grazie alla combinazione di convenienza ed etica che caratterizzano Satispay. Luca Palermo, Chief Business Development Officer B2B di Satispay, ha espresso la soddisfazione per la partnership con MD, evidenziando il trasferimento riuscito delle caratteristiche di convenienza ed etica in un unico strumento.

Buoni pasto Satispay: visione del futuro

La partnership con Satispay rientra in una strategia più ampia di MD, orientata alla ricerca continua di soluzioni innovative per soddisfare le aspettative dei clienti. Riconoscendo l’importanza di adattarsi alle esigenze dei consumatori evoluti e digital oriented, MD ha individuato nei buoni pasto di Satispay un’opportunità per offrire un’opzione sostenibile e trasversale. La collaborazione testimonia l’impegno di entrambe le aziende nel fornire valore aggiunto ai lavoratori e ai clienti, sfruttando la tecnologia per rendere più accessibili e convenienti i servizi offerti.