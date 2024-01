Clochard trovato morto a Milano: è il secondo in poche ore

Milano, clochard trovato morto: l'accaduto

La città di Milano è stata scossa da un tragico evento che ha evidenziato la cruda realtà della vita per i senza fissa dimora. In meno di 12 ore, due individui sono stati trovati senza vita nelle strade della metropoli, sottolineando la fragile condizione in cui versano coloro che vivono ai margini della società. Questi due episodi drammatici, distanti tra loro ma accomunati dalla tragica solitudine e dalla povertà, hanno gettato luce su una situazione che richiede attenzione e sensibilizzazione.

Secondo morto in poche ore

Venerdì sera, il secondo senza fissa dimora è stato ritrovato senza vita in corso di Porta Ticinese, in prossimità della Darsena. Già in arresto cardiaco al momento del soccorso, nonostante gli sforzi degli agenti della polizia locale e degli operatori del 118, l’uomo è stato trasportato al Policlinico, dove la morte è stata dichiarata poco dopo le 21. Non aveva documenti con sé, ma si presume avesse circa 50 anni. L’autopsia è stata ordinata per comprendere le cause del decesso, anche se sembra che la morte sia avvenuta per cause naturali.

Dramma simile in via Saponaro

La triste sequenza di eventi ha avuto inizio la mattina stessa, alle 9, quando un altro senzatetto, un romeno di 57 anni, è stato trovato morto davanti alla chiesa Maria madre della chiesa in via Saponaro. Anche in questo caso, le autorità ritengono che la causa del decesso sia un malore. Il corpo dell’uomo giaceva accanto a delle coperte, forse l’ultimo rifugio utilizzato per difendersi dal freddo della notte.