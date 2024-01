Beautiful, i fan protestano contro Mediaset: Milano tappezzata di manifesti

La rivolta dei fan di Beautiful a Milano: la situazione

La popolare soap opera “Beautiful” è al centro di una protesta a Milano, dove i fan esprimono la loro indignazione contro Mediaset per il trattamento controverso riservato alla serie. Manifesti apparsi in città denunciano la riduzione drastica della durata degli episodi, passati da 22 a 11 minuti negli ultimi otto anni. La protesta, originale e appassionata, ha trasformato Milano in un palcoscenico di dissenso contro la rete televisiva.

Proteste a Milano: fan furiosi contro Mediaset che sta ‘uccidendo’ la soap

La riduzione significativa della durata degli episodi di Beautiful ha scatenato la protesta dei fan a Milano. Manifesti collocati strategicamente in luoghi pubblici espongono l’indignazione dei telespettatori, definendo la situazione come un tentativo di “uccidere” la loro soap preferita. Il taglio degli episodi da 22 a 11 minuti negli ultimi otto anni è al centro della polemica, e i fan cercano di attirare l’attenzione su questa questione attraverso una campagna di manifesti che tappezzano la città.

La protesta dei fan: manifesti contro Mediaset

Gli appassionati di Beautiful hanno adottato un approccio creativo per esprimere il loro dissenso contro Mediaset. Manifesti, affissi in diversi punti di Milano, portano la scritta eloquente: “Stanno uccidendo Beautiful, negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita”. Accanto a questa denuncia, i volti di Ridge e Brooke diventano i ‘testimonial inconsapevoli’ di questa intensa campagna di protesta, che cerca di sensibilizzare sulla situazione critica della serie televisiva.

La storia di Beautiful in Italia

Beautiful è approdata in Italia nel giugno del 1990, diventando rapidamente un successo. Acquisita da Mediaset nel 1994, la soap ha continuato a intrattenere il pubblico italiano con le storie della famiglia Forrester. Oltre trent’anni dopo il suo debutto italiano, i fan milanesi manifestano la loro delusione per il trattamento attuale riservato a Beautiful, che resta una delle soap opera più amate in Italia e nel resto del mondo.