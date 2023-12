Scritte fasciste al liceo Virgilio di Milano: “È inaccettabile”

Liceo Virgilio di Milano: durante la notte sono comparse scritte fasciste e due manifesti del gruppo di destra "Lotta Studentesca"

Al liceo Virgilio di Milano sono state scoperte delle scritte fasciste e due manifesti del gruppo di destra “Lotta Studentesca”. Il collettivo studentesco ha denunciato l’accaduto, sottolineando che probabilmente gli autori non sono nemmeno studenti del Virgilio.

Scritte fasciste e manifesti del movimento “Lotta Studentesca” appaiono al liceo Virgilio

Le scritte rinvenute nel plesso includono il termine “Dux“ accompagnato dalla croce celtica e i numeri 1213 che rappresentando l’acronimo ACAB (All Cops Are Bastards). La notizia, diffusa tramite foto pubblicate su Instagram, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo all’incidente.

Il collettivo studentesco denuncia gli atti neofascisti e ribadisce la posizione antifascista della scuola

Gli studenti del Virgilio hanno denunciato gli atti neofascisti e hanno ribadito con vigore la posizione antifascista dell’istituto. Inoltre, hanno espresso una forte indignazione per le scritte e i manifesti, affermando che tali azioni sono inaccettabili e non rappresentano i valori della comunità scolastica. Infine, il collettivo ha dichiarato con determinazione che il liceo rimarrà sempre un luogo di tolleranza, inclusione e contrasto a qualsiasi forma di estremismo.

Autorità indagano sull’attacco neofascista al liceo Virgilio

Le autorità competenti stanno attualmente svolgendo indagini approfondite sull’attacco che ha colpito l’istituto. La scoperta delle scritte fasciste e dei manifesti del movimento “Lotta Studentesca” ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza del liceo di Milano e sulla presenza di individui esterni che cercano di diffondere ideologie estremiste tra gli studenti. La comunità studentesca del liceo Virgilio si impegna a collaborare pienamente con le autorità durante le indagini per garantire un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

È, infatti, necessario che le istituzioni e la comunità si uniscano per contrastare queste minacce e promuovere valori di tolleranza, inclusione e rispetto reciproco. Cosa possiamo fare come individui per prevenire futuri attacchi simili e garantire un ambiente sicuro per le future generazioni?