Il 10 novembre sono state trovate frasi neonaziste in centro. Non si tratta di un caso isolato.

Nella mattinata del venerdì 10 novembre, un atto di vandalismo neonazista ha colpito la pensilina dell’Atm nel pieno centro di Milano. Questo episodio segue due precedenti incidenti simili verificatisi nei giorni scorsi in diverse zone della città.

Frasi neonaziste in pieno centro: svastiche sulle pensiline ATM

Sulla pensilina di Foro Bonaparte, sono stati scoperti graffi che assomigliano a una svastica, insieme a frasi inneggianti al suprematismo bianco e contenuti ostili nei confronti della popolazione araba. Un volantino recante espressioni come “White power,” “dux mea lux,” e “arab people fuck off” è stato affisso sul luogo.

Il numero 88, noto nello slang neonazista come equivalente a “Heil, Hitler,” è presente, così come la scritta “Boys San 1969,” riferimento a un gruppo ultra dell’Inter sciolto a dicembre dopo la costituzione della Curva Nord 69.

Precedenti episodi antisemiti

Questo non rappresenta il primo caso di contenuti antisemiti a Milano nelle settimane precedenti. In un precedente blitz al centro diagnostico italiano di via Saint Bon, i carabinieri avevano scoperto una stella di David e la frase “prima Hitler poi Hamas, per voi ebrei forni e camere a gas” in un bagno. Tre giorni dopo, in un bar di via Soderini, era stata rinvenuta un’altra scritta: “Viva Hamas, ebrei vi facciamo saltare tutti.”

Le indagini della polizia

Le autorità hanno prontamente aperto un fascicolo in procura per indagare su questi atti. Grazie agli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri, è stato identificato il presunto autore, un milanese di 55 anni residente a Corsico. L’uomo è ora accusato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa,” reato previsto dall’articolo 604 bis.