Il 28enne è morto intorno alle 8 schiacciato dal carico della gru. L'incidente è avvenuto via Parravicini.

In una tragica giornata di lunedì mattina a Milano, si è verificato un incidente fatale sul lavoro che ha portato alla morte di un operaio di 28 anni. L’evento drammatico ha avuto luogo intorno alle 8 in via Parravicini, all’angolo con Sammartini. La vittima, identificata come Mohammed Ali Fathi Abdelghani, stava lavorando in un cantiere dietro alla Stazione Centrale.

Il sinistro si è verificato all’ultimo piano del cantiere, dove gli operai erano impegnati nella preparazione per il getto di calcestruzzo. Durante la movimentazione di un’autogru, qualcosa è andato storto con una cassaforma metallica, la quale si è sganciata e ha schiacciato l’operaio, causandone la morte istantanea.

Intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati immediatamente attivati, con l’invio di un’ambulanza e un’automedica in codice rosso da parte dell’agenzia regionale di emergenza urgenza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il 28enne è stato dichiarato morto sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo della vittima.

Chi era il 28enne morto schiacciato dal carico della gru

Mohammed Ali Fathi Abdelghani era in Italia da due anni e lavorava nell’edilizia. Da circa cinque mesi era coinvolto nella costruzione della Torre di Ponte Seveso a via Parravicini. Il suo tragico decesso lascia la moglie e la figlia di tre anni in Egitto, mentre suo fratello continua a lavorare come operaio edile a Milano.

Cosa si costruiva nel cantiere dove è morto l’operaio schiacciato dalla gru

La Torre di Ponte Seveso, oggetto della costruzione, è un edificio residenziale di otto piani con un totale di 20 appartamenti. I lavori erano iniziati nel mese di marzo, dopo la demolizione dell’ex magazzino situato all’angolo con via Sammartini.

Sala: “non si fa abbastanza per la sicurezza sul lavoro”

La Cgil di Milano ha commentato l’incidente definendolo “l’ennesimo infortunio mortale” e sottolineando la necessità di prevenire tali tragedie collettivamente. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso la sua preoccupazione, affermando che nonostante gli sforzi sulla sicurezza, “non si fa abbastanza“. Ha richiamato l’attenzione sulla necessità di implementare misure di sicurezza adeguate e garantire contratti regolari per proteggere i lavoratori.