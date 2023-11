Il drammatico incidente al Merlata Bloom

Il Merlata Bloom, imponente centro commerciale milanese in fase di ultimazione, ha vissuto martedì mattina un drammatico incidente sul lavoro. Un operaio egiziano di 30 anni è precipitato da una scala mentre si trovava all’interno della struttura in via Gottlieb Wilhelm Daimler. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, a poche ore dall’inaugurazione prevista per il giorno successivo.

Incidente sul lavoro: trasportato all’ospedale Galeazzi

L’operaio ha perso l’equilibrio ed è caduto violentemente da un’altezza di 3-4 metri. Immediatamente è scattato l’allarme, e un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto. Il manovale è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galeazzi, presentando, secondo le prime informazioni, una frattura alla gamba destra.

Incidente sul lavoro: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, a cui è stato affidato il compito di eseguire i rilievi necessari per ricostruire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’evento ha gettato un’ombra sulla vigilia dell’inaugurazione del Merlata Bloom, sollevando questioni cruciali sulla sicurezza sul lavoro e la preparazione dell’area per l’apertura imminente.