La tentata rapina al portavalori si è verificato all’alba di lunedì 4 dicembre, al confine tra Piemonte e Lombardia sulla A4. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto.

Dettagli dell’evento

Una banda ha tentato di compiere una rapina a un portavalori lungo l’Autostrada A4 Milano-Torino, nelle vicinanze di Romentino, in direzione Milano, all’alba di lunedì 4 dicembre.

L’evento si è sviluppato poco prima delle 6 del mattino, proprio al confine tra Piemonte e Lombardia. La banda, di cui non è ancora chiara la numerosità, ha cercato di fermare il veicolo blindato posizionando un camion trasversalmente in direzione Milano. Il conducente del mezzo blindato è riuscito a evitarlo sterzando e, successivamente, prendendo l’uscita di Novara Est.

Durante l’assalto sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, ma fortunatamente non si segnalano persone ferite. I criminali sono riusciti a fuggire, lasciando chiodi sulla carreggiata.

Autostrada A4 chiusa a Milano per rapina al portavalori

Attualmente, l’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. In direzione Milano, la chiusura interessa il tratto compreso tra Novara Ovest (Biandrate) e Marcallo Mesero. La carreggiata opposta, non coinvolta nell’incidente, rimane chiusa da Novara Est a Marcallo.

Sul luogo dell’accaduto stanno operando gli investigatori della scientifica di Novara. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della questura di Torino, presente sul posto insieme alla polizia stradale.