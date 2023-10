Le strade alternative per evitare 10km di coda sull'A4

10km di coda sull’A4 a causa di un incidente tra Cormano e Monza. L’incidente ha creato notevoli disagi alla circolazione il 30 ottobre. L’evento ha coinvolto un’auto e un furgone.

Intervento di soccorso e strade alternative

I servizi di emergenza, tra cui il personale medico del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e gli operatori di Autostrade, sono intervenuti prontamente. Per consentire il loro intervento, sono state apportate alcune modifiche alla circolazione stradale.

Autostrade per l’Italia consiglia percorsi alternativi per coloro che si dirigono verso Brescia e coloro che provengono dalla A8 Milano-Varese e si dirigono verso la A4. L’uscita a Cormano e Milano Fiera è suggerita per ridurre i disagi.

10km di coda sull’A4 in direzione Brescia

Attualmente, il traffico scorre solo su una corsia, e si registrano code che si estendono per oltre 10 chilometri in direzione Brescia.

Percorsi alternativi consigliati

Gli investigatori della polizia stradale stanno ancora lavorando per raccogliere informazioni e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, nonostante non siano stati segnalati feriti gravi in questa occasione.