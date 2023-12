L'albero di Natale 2023 di Gucci sorge nel "Salotto" di Milano proprio dove l'anno scorso c'era l'albero di Swarovski.

Nella Galleria Vittorio Emanuele, che fino all’anno scorso ospitava un abete scintillante di cristalli Swarovski, si erge ora l’albero di Natale di Gucci. Quest’opera, chiamata “The gift of love” (“Il dono dell’amore”) dalla casa di moda, è stata realizzata con un contributo di circa un milione di euro a favore di Palazzo Marino.

Un albero di Natale di design sotto la cupola maestosa

L’albero si presenta come una montagna di valigie impilate, plasmate in una forma che richiama vagamente un abete, e occupa uno spazio di rilievo sotto la maestosa cupola della Galleria Vittorio Emanuele. Tuttavia, al momento della prima domenica di dicembre, l’installazione era ancora in fase di allestimento.

Reazioni e polemiche sui social

Le prime foto dell’albero di Natale di Gucci hanno scatenato una serie di reazioni e polemiche sui social media. La pagina Facebook “Milano Segreta” ha ironizzato sulla situazione, generando una cascata di commenti da parte degli utenti che hanno espresso dubbi, critiche e qualche nota di ironia.

Mentre alcuni commentatori, come Antonella, hanno espresso speranza che l’albero possa apparire più attraente una volta illuminato, altri, come Lilly, hanno dichiarato che la Galleria meritava qualcosa di più. Linda ha aggiunto un tocco di sarcasmo definendo l’albero “molto laico” e celebrante la festa dei regali.

Sospensione del giudizio e attesa di novità

Non mancano coloro che hanno sospeso il giudizio, come ha dichiarato Sabrina, aspettando di vedere l’aspetto finale dell’albero di Natale di Gucci. In ogni caso, c’è un consenso sul fatto che, dopo anni, la Galleria avrebbe meritato un’installazione natalizia diversa dal solito.