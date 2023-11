Il G7 dei trasporti è previsto dal 11 al 13 aprile a Palazzo Reale a Milano.

L’incontro tra i ministri dei sette paesi più industrializzati del mondo, noto come G7 dei trasporti, è programmato al Palazzo Reale di Milano dall’11 al 13 aprile 2024.

Il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini, ha annunciato che Milano avrà l’onore di ospitare l’evento il prossimo anno. La collaborazione vedrà coinvolto il Ministero dei Trasporti e il Centro nazionale per la mobilità sostenibile, conosciuto come Most e presieduto da Ferruccio Resta.

Prospettive e obiettivi del G7 a Milano

Salvini ha sottolineato l’importanza di garantire la connettività dei trasporti di fronte alla crescente instabilità globale come obiettivo prioritario dell’incontro. Il tema centrale delle discussioni sarà concentrato su come affrontare questa sfida.

Ferruccio Resta, presidente di Most, ha manifestato immediatamente la disponibilità a collaborare attivamente, sottolineando l’importanza di rappresentare il Paese in occasioni internazionali e offrendo tutto il supporto necessario al Ministero.

Milano, capitale mondiale della mobilità sostenibile

Il Ministro Salvini ha concluso esprimendo il suo orgoglio nell’ospitare i ministri di tutto il mondo proprio nel cuore di Milano. La città sarà celebrata come la capitale mondiale della sostenibilità intelligente, basata sulla razionalità e non sull’ideologia, diventando così il centro della mobilità del futuro.