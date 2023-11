Un punto sui progetti realizzati fino ad oggi e quelli ancora da realizzare sul tema 'muoversi a Milano'.

Il Comune di Milano ha organizzato un forum dedicato alla sostenibilità urbana, focalizzando l’attenzione su progetti passati e futuri relativi al trasporto pubblico, spazio urbano, parcheggi e mobilità ciclabile.

Il forum della mobilità: dal 26 al 28 novembre a Milano

Il forum, in programma dal 26 al 28 novembre, sarà l’occasione per approfondire temi cruciali riguardanti le trasformazioni nei modi di spostarsi in città. Saranno analizzati il “Piano urbano della mobilità sostenibile” e il “Piano urbano del traffico”, con un focus particolare sul ruolo delle nuove tecnologie nell’innovare il sistema di trasporto pubblico locale.

Incontro 1: ‘Mobilità attiva e sostenibile: il presente e il futuro delle città’

Il primo incontro, intitolato ‘Mobilità attiva e sostenibile: il presente e il futuro delle città’, si terrà domenica 26 novembre alle 10.30 presso l’Upcycle Milano Bike Café in via Ampere 59. Questo evento offrirà un’opportunità di confronto pubblico con i membri della Consulta cittadina per la mobilità attiva e l’accessibilità, con la partecipazione dell’Assessora Arianna Censi e del Professore Matteo Colleoni, esperto di sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università Milano Bicocca.

Incontro 2: ‘I numeri della mobilità: Cambiamenti nel modo di muoversi a Milano e nello spazio urbano’

Il secondo incontro, dal titolo ‘I numeri della mobilità: Cambiamenti nel modo di muoversi e nello spazio urbano’, si terrà lunedì 27 novembre dalle 9.30 alle 13 presso la sala del Grechetto nella biblioteca Sormani in via Francesco Sforza 7. Si partirà dalla presentazione del primo report sulla mobilità realizzato da Amat su incarico del Comune di Milano, con interventi dei direttori della Direzione Mobilità del Comune di Milano, Marco Griguolo, e del Consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Milano, Gioia Ghezzi, insieme ad altri rappresentanti di ATM, Trenord e professori del Politecnico.

Nell’ultimo incontro del forum, martedì 28 novembre alle 15 presso la Sala Conte Biancamano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci in via Olona 6 bis, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presiederà il primo ‘Speed Date’ tra studenti universitari e dirigenti del Comune o direttori di società partecipate. L’evento, intitolato “Speed Date: Dialogo diretto con gli attori della mobilità milanese”, consentirà a studenti universitari di porre domande e confrontarsi con i dirigenti del Comune di Milano e di altre istituzioni coinvolte nel settore della mobilità. Fiorenzo Galli, Direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia, porterà i saluti.

Impegno per una Milano più sicura, sostenibile e salubre

Arianna Censi ha commentato: “Ci apriamo al confronto e al dibattito con la città e con gli studenti milanesi per ampliare la prospettiva sulla mobilità a Milano. Continueremo su questa strada, coinvolgendo tutti gli attori interessati, con l’obiettivo principale di migliorare la salute, la qualità dell’aria e della vita.”