Nuovo servizio della polizia locale per evitare che le piste ciclabili vengano utilizzate come parcheggi auto.

Il servizio specifico della polizia locale in bicicletta per la sorveglianza delle piste ciclabili a Milano è stato avviato in via sperimentale lungo corso Buenos Aires, viale Monza e la Cerchia dei Navigli. Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala, ha annunciato l’inizio del servizio, con una “foto opportunity” celebrativa tenutasi proprio in corso Buenos Aires, una delle vie più dibattute per le sue piste ciclabili.

Zone di pattugliamento della polizia locale

I vigili, equipaggiati con biciclette, saranno attivi principalmente su corso Buenos Aires, la Cerchia dei Navigli e viale Monza. Marco Mazzei ha dichiarato che si valuteranno l’impatto e i risultati del servizio per decidere come procedere.

Obiettivo: sanzionare la sosta selvaggia sulle piste ciclabili

Il focus principale del servizio sarà sanzionare la sosta selvaggia di auto e altri veicoli sulle piste ciclabili. Questo comportamento è diffuso a Milano, insieme all’abitudine degli scooter di utilizzare le ciclabili per superare il flusso di traffico dalla destra.

Gli episodi di parcheggio improprio su piste ciclabili a Milano non sono rari. A ottobre, una fotografia di un Tir parcheggiato sulla pista ciclabile di corso Buenos Aires aveva suscitato scalpore. A novembre, un automobilista aveva fatto lo stesso in piazza Tricolore, nonostante ci fossero oltre cento posti vuoti nei silos a pochi metri di distanza, come evidenziato dall’assessore Lorenzo Pacini.

Piste ciclabili usate come parcheggi auto: un problema persistente

La problematica delle piste ciclabili utilizzate come parcheggi non è nuova a Milano. Casi simili erano stati documentati a settembre su via Santander (Famagosta) e in altre zone della città nel marzo del 2022. Un problema persistente, confermato da episodi analoghi risalenti addirittura a novembre del 2017, evidenzia la necessità di affrontare questa questione in diverse zone della città.