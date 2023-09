Dove si trova e quando verrà costruita la nuova pista ciclabile a Milano

Nel cuore di Milano, si sta sviluppando una nuova pista ciclabile lungo Corso Monforte, che promette di rivoluzionare la mobilità urbana.

Questa nuova pista ciclabile offrirà due corsie ciclabili in entrambe le direzioni di marcia, estendendosi da San Babila fino a piazza del Tricolore. L’obiettivo è migliorare la mobilità sostenibile nella città e fornire una soluzione alternativa di trasporto, oltre che rendere le strade più sicure per i ciclisti.

Tempistiche e Accessibilità

I lavori per questa nuova pista ciclabile a Milano sono programmati per essere completati entro ottobre, migliorando notevolmente l’accessibilità per i ciclisti in città. La pista ciclabile avrà una lunghezza complessiva di 900 metri, collegando in modo efficiente piazza San Babila e piazza del Tricolore.

Inizio dei Lavori e fasi di Realizzazione

L’inizio dei lavori è fissato per il 25 settembre, con una particolare attenzione alla riduzione degli inconvenienti per il traffico veicolare. Per questo motivo, i lavori verranno eseguiti durante la notte, tra le 20:00 e le 05:00 del mattino.

Questa nuova pista ciclabile a Corso Monforte sarà posizionata su entrambi i lati della strada e sarà composta da tratti dedicati alle biciclette, alternati a sezioni di corsia condivisa. L’intero progetto sarà realizzato in tre fasi.

La prima fase si concentrerà sulla tratta da via Conservatorio a San Babila, e si prevede che sarà conclusa entro il 29 settembre.

Nel mese di ottobre, i lavori si sposteranno dalla zona di via Donizetti fino a piazza del Tricolore, con una breve interruzione per eseguire la manutenzione stradale necessaria. Saranno installate segnaletiche orizzontali e cordoli per delimitare la pista ciclabile, con la larghezza variabile in base alle dimensioni della carreggiata.

Investimento nella Mobilità Sostenibile

L’assessora alla mobilità, Arianna Censi, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che la nuova pista ciclabile di Corso Monforte è parte di un più ampio progetto di trasformazione urbana. Questo progetto mira ad aumentare gli spazi dedicati ai ciclisti, promuovendo la mobilità sostenibile a Milano. La città sta investendo nella creazione di spazi sicuri e accessibili per i cittadini e le cittadine, contribuendo a rendere Milano una città sempre più amica delle biciclette.