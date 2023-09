Sala sulle stragi di ciclisti a Milano: “Chiederò nuovi autovelox a Salvini”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso preoccupazione per l'incidente di una ciclista gravemente ferita e ha annunciato che chiederà al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di installare nuovi autovelox

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso preoccupazione per l’incidente di una ciclista gravemente ferita e ha annunciato che chiederà al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di installare nuovi autovelox per garantire maggiore sicurezza sulle strade della città. Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di gravi incidenti che coinvolgono ciclisti, e la questione della mobilità ciclabile è diventata un tema centrale nell’agenda politica di Milano.

Sindaco Sala chiede nuovi autovelox: un passo verso la sicurezza stradale a Milano

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha evidenziato l’importanza di installare nuovi autovelox per garantire maggiore sicurezza sulle strade della città. Questa richiesta rappresenta un passo fondamentale verso la sicurezza stradale a Milano e dimostra l’impegno del sindaco nel proteggere i cittadini.

La mobilità ciclabile a Milano: una priorità nell’agenda politica

La mobilità ciclabile è diventata una priorità nell’agenda politica di Milano, con il sindaco Sala che si impegna a mettere in sicurezza le piste ciclabili e a promuovere l’uso delle biciclette come mezzo di trasporto sostenibile. Questo impegno è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Sala-Salvini: come migliorare la sicurezza stradale a Milano

Il sindaco Sala ha annunciato la sua intenzione di discutere con il ministro Salvini su come migliorare la sicurezza stradale a Milano. Oltre alla richiesta di nuovi autovelox, si prevede una collaborazione per chiarire le norme sul codice della strada e implementare misure di controllo del traffico.

In conclusione, la richiesta del sindaco Sala di nuovi autovelox a Salvini rappresenta un passo importante verso la sicurezza stradale a Milano. La mobilità ciclabile è diventata una priorità nell’agenda politica della città e il sindaco si impegna a migliorare le infrastrutture per i ciclisti. La collaborazione tra Sala e Salvini potrebbe portare a ulteriori misure per garantire la sicurezza sulle strade milanesi.